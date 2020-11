Tåregass mot demonstrerande bønder i India

utenriks

Bøndene protesterer mot mange lover dei seier vil avgrense inntektene deira og heller tene store selskap.

I delstaten Haryana, som grensar til hovudstaden, brukte politiet tåregass og vasskanonar for å stanse bøndene som tok seg fram til fots, i bussar og på traktorar, melder TV-kanalen NDTV.

Bønder og bondeleiarar vart arresterte fleire stader. Ein stad svarte bøndene med å kaste murstein og skyve vekk vegsperringar.

Grensa til Delhi er stengd, og i fleire område går ikkje metroen. Politiet seier pandemien gjer at det ikkje er lov med massemøte.

Regjeringspartiet BJP insisterer på at dei nye lovene, som vart vedtekne i september, vil gjere det lettare for bøndene å selje produkta sine til store innkjøparar. Dei seier det vil gi betre prisar og gjere bøndene uavhengige av mellommenn som tradisjonelt dominerer denne handelen. Kritikarar seier bøndene blir meir sårbare for marknadskreftene.

Det har vore demonstrasjonar sidan september, særleg i Haryana og nabostaten Punjab i nordvest, som blir rekna som det indiske kornkammeret. Bondeorganisasjonar i fem delstatar stod bak demonstrasjonsplanane på torsdag.

(©NPK)