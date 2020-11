WHO: Ver i aktivitet under pandemien

utenriks

I oppdaterte retningslinjer om fysisk aktivitet, understrekar WHO at fysisk aktivitet er essensielt for både fysisk og mental helse.

– WHO oppmodar alle til å halde seg aktive gjennom koronapandemien, seier Rüdiger Krech, WHOs leiar for helsefremjande tiltak.

– Om vi ikkje held oss i aktivitet, risikerer vi å skape ein ny pandemi med dårleg helse, som resultat av stillesitjinga, heiter det vidare.

Det er framleis ingen definitive tal for i kva grad pandemien har påverka den fysiske aktiviteten, men nedstengingar, avgrensa rørslefridom, stengde treningssenter og andre tiltak har tvinga mange folk til å halde seg heime og stukke kjeppar i hjula for mang ein treningsrutine.

Det er urovekkjande med tanke på at statistikk allereie før krisa viste at brorparten av den unge befolkninga i verda, og også mange vaksne, ikkje er aktive nok, noko som kan få store konsekvensar for den globale folkehelsa.

WHO estimerer at å få fleire folk i aktivitet kan hindre opptil fem millionar dødsfall i året.

(©NPK)