Barnier ute av karantene – reiser til London

utenriks

Sjefforhandlaren hamna i karantene etter at ein av forhandlarane hans testa positivt for korona. Fredag skriv han på Twitter at han har fullført karantenen i tråd med belgiske reglar.

Same kveld reiser han til London for å halde fram forhandlingane med britane. Det er venta at partane møter kvarandre ansikt til ansikt for nye samtalar laurdag.

– Eg skal orientere medlemslanda og EU-parlamentet i dag. Dei same avgjerande forskjellane held fram, skriv han.

Fiskeri, konkurransereglar og handheving av avtalen er dei viktigaste og vanskelegaste punkta som står i vegen for ei semje. Det er litt over ein månad til overgangsperioden etter brexit er over.

(©NPK)