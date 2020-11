utenriks

Tusenvis blir venta å komme til den gamle Terminal C-bygningen dagleg frå midten av desember. Då skal nemleg bygget brukast som vaksinesenter.

Det blir venta at 3.000-4.000 menneske skal vaksinerast mot koronaviruset på Tegel kvar dag, og saman med andre vaksinesenter rundt omkring i den tyske hovudstaden håpar styresmaktene at dei kan vaksinere om lag 20.000 personar dagleg. Det vil tilseie at heile befolkninga i byen på 3,8 millionar personar kan vaksinerast på om lag eit halvt år.

(©NPK)