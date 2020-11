Bolsonaro nektar å ta koronavaksinen

utenriks

– Det er min rett å ikkje ta vaksinen, sa Bolsonaro i ein video på sosiale medium torsdag.

Bolsonaro har fått kritikk for handteringa si av koronapandemien og fekk viruset sjølv i juli. Han har mellom anna tona ned faren som viruset utgjer, og fleire gonger fremja hydroksyklorokin som medisin mot viruset, trass at studiar viser at det ikkje fungerer.

Brasil har registrert over 170.000 koronadødsfall, som er nest flest i verda, berre slått av USA.

Bolsonaro presiserte likevel at regjeringa hans kjem til å dele ut vaksinen så snart han er godkjend av styresmaktene.

(©NPK)