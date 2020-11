Danmark vurderer å grave avliva minkar opp igjen

utenriks

Den danske regjeringa har dei siste vekene vore utsette for massiv kritikk etter at det vart klart at det mangla lovheimel då dei kravde masseavliving av mink.

Statsminister Mette Frederiksen har gråtande beklaga og matvareminister Mogens Jensen har gått av, men dei døde minkane held fram med å heimsøkje danskane.

Frykt for at det skal leke store mengder fosfor og nitrogen ut i grunnen frå massegrava der dyra ligg, gjer at Jensens etterfølgjer Rasmus Prehn no vurderer å grave dei opp igjen.

I Holstebro førte slik gass denne veka til at dei gravlagde dyra vart pressa opp til overflata, fordi det ikkje var grave djupt nok.

– Heilt frå første gongen eg høyrde om dette, har eg hatt eit ønske om å grave dei opp igjen og brenne dei, seier Prehn til dansk TV 2.

Eit fleirtal i det danske Folketinget, der saka alt er diskutert, støttar ideen, men planen må godkjennast av miljøstyresmaktene før han kan gjennomførast.

(©NPK)