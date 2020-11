Etiopias statsminister nektar å forhandle

utenriks

Fredag prøvde ein delegasjon frå Den afrikanske unionen (AU) å lokke Abiy til forhandlingsbordet, men fjorårsvinnaren av Nobels fredspris vende endå ein gong tommelen ned for dialog.

Tre tidlegare afrikanske presidentar, Ellen Johnson-Sirleaf frå Liberia, Joaquim Chissano frå Mosambik og Kgalema Motlanthe frå Sør-Afrika, troppa opp i Addis Abeba, men lykkast ikkje å overtale den etiopiske presidenten til å innstille militæroffensiven han har gjeve ordre om i Tigray-regionen.

I ei kunngjering etter møtet skriv Abiy at han set pris på at AU held fast ved prinsippet om at det må finnast «afrikanske løysingar på afrikanske problem».

Han understreka samtidig at det er hans eiga regjering som i samsvar med grunnlova har «ansvar for å halde oppe lova i regionen og landet».

Truar med stormløp

Torsdag gav den etiopiske statsministeren regjeringsstyrkane ordre om å starte det han omtalte som ein avgjerande offensiv for å erobre hovudstaden til Tigray-regionen Mekele og nedkjempe TPLF ein gong for alle.

Abiy bad Mekels rundt 500.000 innbyggjarar om å halde avstand til TPLFs leiarar, noko mellom anna FNs høgkommissær for menneskerettar Michelle Bachelet reagerte sterkt på.

Det at Tigray-leiarar visstnok skjuler seg blant sivile, gir ikkje den etiopiske staten rett til å bruke artilleri i folkerike område, slo ho fast.

Omringa

Etiopiske stridsvogner og artilleri har omringa Mekele, men hadde fredag kveld enno ikkje sett inn sluttstøyten mot byen.

Ifølgje styresmaktene i Tigray har regjeringsstyrkane likevel gjennomført massive angrep mot ei rekkje landsbyar i regionen, og det blir meldt om hundrevis av drap.

TPLF-tilhengjarar blir samtidig skulda for ein massakre på opptil 600 sivile i landsbyen Mai-Kadra i Tigray. Offera skal ha vore gjestearbeidarar utanfrå.

Amnesty International stadfestar at fleire hundre menneske vart drepne i Mai-Kadra 9. november, men området er stengt for omverda og det er derfor ikkje slått fast heilt sikkert kva som skjedde.

Legg ikkje ned våpena

TPLFs leiing har til no nekta å etterkomme Abiys krav om å leggje ned våpena og lovar å kjempe til siste mann.

– Kampen vår vil halde fram på alle kantar heilt til Tigray-folket har fått sjølvstyre og invasjonsstyrkane er drivne ut, heitte det i ei kunngjering fredag.

TPLF styrte Etiopia i rundt 30 år, men fekk langt mindre makt då Abiy vart vald til statsminister i 2018. Partiet trekte seg etter kvart heilt frå regjeringa og er motstandarar av det politiske prosjektet til statsministeren som går ut på at etnisitet skal spele ei mindre rolle i etiopisk politikk.

Masseflukt

Krigen i Tigray har dei siste vekene drive 43.000 sivile, rundt halvparten av dei barn, på flukt over grensa til nabolandet Sudan. Der oppheld dei seg under open himmel, utan tilgang på nok mat, vatn og medisinar.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) og andre hjelpeorganisasjonar arbeider på spreng for å komme flyktningane til unnsetning, og det same gjer sudanske styresmakter.

Fredag landa eit fly med 32 tonn nødhjelp frå UNHCR i Sudans hovudstad Khartoum, og ei ny flylast er venta måndag.

Bekymra

FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi, besøkte sjølv grenseområdet for å vurdere situasjonen for flyktningane fredag.

– Eg ønskjer å gi uttrykk for solidaritet og takksemd overfor Sudan, som har opna grensa for flyktningane, sa han.

UNHCR er òg djupt bekymra for situasjonen til rundt 100.000 eritreiske flyktningar i leirar i Tigray, som dei ikkje lenger får fram forsyningar til.

