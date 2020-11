utenriks

Talet gjeld årets 3. kvartal frå juli til september.

Årsaka er effektane koronapandemien og smittetiltaka har hatt på den økonomisk verksemda i landet.

Over 6,2 millionar menneske har no fått påvist korona i Brasil og over 171.000 har døydd, melder New York Times.

(©NPK)