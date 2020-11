81 arresterte i Frankrike under demonstrasjonar mot sikkerheitslov

utenriks

Det viser offisielle tal frå det franske innanriksdepartementet etter demonstrasjonane laurdag. Demonstrantane sjølv meiner det var opptil ein halv million demonstrantar, opptil 200.000 i Paris. Over heile landet vart til saman 76 politifolk skadde.

Demonstrasjonane kjem kort tid etter to alvorlege tilfelle av politivald på kort tid. Førre måndag brukte politiet makt for å tømme ein flyktningleir, og torsdag dukka det opp ein video som viser at politiet mishandlar ein svart musikkprodusent. Fire politibetjentar er no sikta for sistnemnde hending.

Videoen dukka opp samtidig med at det blir foreslått ei ny fransk sikkerheitslov som vil avgrense folks moglegheiter til å filme politifolk i teneste. Regjeringa meiner lova skal verne politiet, medan kritikarar meiner ho truar pressefridommen.

