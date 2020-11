Abiy: Veit kvar TPLF-leiarane oppheld seg

utenriks

Ifølgje statsminister Abiy Ahmed har leiinga i Tigrayfolkets frigjeringsfront (TPLF) flykta vestover frå regionhovudstaden Mekele, som i helga vart innteken av etiopiske regjeringsstyrkar.

– Eg vil at dei skal høyre dette: I går kveld, rundt midnatt, såg vi dei i området mellom Hagere Selam og Abiy Addi, seier Abiy, med tilvising til to landsbyar vest for Mekele.

– Vi angreip dei ikkje om natta, for dei hadde med seg konene sine, barna sine og soldatar som var tekne til fange. Men dette kjem ikkje til å halde fram, sa han.

TPLFs leiar Debretsion Gebremichael snakka måndag med nyheitsbyrået AP over telefon og hevda at han var i Mekele.

