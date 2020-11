Fire politibetjentar sikta etter valdshending

utenriks

Dei fire politifolka angreip tilsynelatande uprovosert musikkprodusenten Michel Zecler tysdag førre veke

Opptak frå eit overvakingskamera offentleggjort av nettstaden Loopsider viser korleis politifolka følgjer etter Zecler, og byrjar å slå han inne i musikkstudioet hans.

Politifolka kastar deretter tåregass inn i lokalet. Michel har òg sagt at dei kom med rasistiske utsegner. Bakgrunnen for hendinga skal vere at Zecler ikkje brukte munnbind.

Hendinga er fordømd av president Emmanuel Macron og har ført til kraftige protestar i Frankrike. Laurdag demonstrerte titusenvis i fleire franske byar i protest mot politivald og eit omstridt lovforslag som forbyr fotografering av politifolk. 37 politifolk vart skadde i uroa, opplyser regjeringa.

