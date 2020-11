Fugleinfluensa påvist hos ville fuglar i Sverige

utenriks

Smitten er påvist hos to kvitskinngjæser og éin vandrefalk. Det dreier seg ifølgje SVA om fugleinfluensa av typen H5N8, som den siste månaden er påvist fleire stader i Europa.

– Ut frå det vi veit om trekkrutene til fuglane, funna i Europa og dei funna som vi no har gjort, så bedømmer SVA at smitten no truleg er relativt utbreidd hos ville fuglar i dei svenske kystområda, særleg langs trekkfuglrutene på austkysten og sør i Sverige, opplyser SVA.

For nokre veker sidan vart det påvist fugleinfluensa av same type blant kalkunar i Skåne.

Det er ingen risiko for at menneske skal bli smitta av fugleinfluensa av typen H5N8, ifølgje SVA.

Mattilsynet i Noreg karakteriserte nyleg risikoen for at H5N8 skal smitte til menneske som «svært låg».

Førre veke vart det påvist fugleinfluensa hos vill kortnebbgås i Sandnes, noko som resulterte i portforbod for høns og anna tamt fjørfe langs heile kysten frå Østfold til Rogaland. Dette for å hindre smitte frå ville fuglar.

