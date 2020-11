Guterres fordømmer angrepet i Nigeria

utenriks

Eit til no ukjent tal på menneske vart drepne på brutalt vis i massakren i landsbyen Koshobe laurdag. Same dag vart det gjennomført val på lokale styresmakter i området.

Boko Haram eller ei utbrytargruppe skal ha stått bak angrepet. Mange er i tillegg såra og bortførte, mange av dei kvinner.

– Generalsekretæren uttrykkjer si djupaste medkjensle med familiane til dei avdøde og til folket i Nigeria, ønskjer ei rask betring til dei såra, og ber om at dei bortførte og dei som framleis er sakna, skal returnerast umiddelbart og trygt. Han håpar dei som er ansvarlege for desse avskyelege lovbrota, raskt vil bli førte for retten, skriv Guterres' talsperson Stephane Dujarric.

Samtidig stadfestar FN forpliktinga ho har overfor styresmaktene i Nigeria i kampen mot terrorisme, valdeleg ekstremisme og eit aukande humanitært behov nordaust i landet.

