Italia godkjenner ny krisepakke

utenriks

Krisepakken utset mellom anna fristen for å betale skatt for bedrifter i område som er underlagde dei strengaste koronarestriksjonane. I tillegg får arbeidstakarar innan turistnæringa, kunst, idrett og fritidsaktivitetar ei utbetaling på drygt 10.500 kroner kvar. Politiet får ekstra middel til å sikre at smitteverntiltak blir følgde.

Italia var det første europeiske landet som vart hardt ramma av koronaviruset, og landet vart stengt ned i over to månader. Etter at talet på tilfelle steig til vêrs igjen denne hausten, har landa freista å unngå ei nasjonal nedstenging og fokusert på lokale tiltak. Seinare måndag skal statsminister Giuseppe Conte møte leiarane for dei 20 regionane i Italia.

