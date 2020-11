Klart for julekonsert i brannherja Notre-Dame

utenriks

Julekonserten blir den første for koret i Notre-Dame sidan den historiske katedralen nesten vart heilt øydelagd av ein kraftig brann i april 2019.

For å arrangere konserten har det vorte leigd inn eit orgel, sidan dei majestetiske orgelpipene i Notre-Dame er til restaurering.

Det har berre vore to arrangement i kyrkjebygget frå det 13. hundreåret etter brannen, ei lita messe i juni 2019 og ein bønneseremoni på langfredag i år.

Michel Aupetit, erkebiskopen i Paris, seier at to solistar vil leie koret, og at konserten skal sendast på radio.

Arbeidet med å restaurere katedralen nådde ein milepæl førre veke då den siste resten av metallstillaset som smelta saman i taket under brannen, vart fjerna. Det gjer at taket kan stabiliserast, og at arbeidet med å byggje opp det øydelagde taket og kyrkjespiret kan halde fram.

President Emmanuel Macron har sett som mål at katedralen skal vere atterreist innan fem år etter brannen.

