Skogbrann på verdsarvlista øy i Australia

Australske brannfolk kjempar no for å unngå at brannen øydelegg meir av dei unike skogområda på øya. Temperaturen blir venta å auke til 34 grader på det meste måndag, og vegetasjonen på Fraser Island er frå før ekstremt tørr. Om lag to tredeler av delstaten Queensland, mellom dei Fraser Island, er ramma av tørke.

Brannfolka kjempar ikkje berre mot utfordrande vêrforhold, men også avgrensa tilgang til nordsida av øya. Akkurat no brenn det frå to kantar i eit område på 74.000 hektar, men førebels skal ikkje nokon eigedommar på øya vere i fare. Turistar har fått forbod mot å reise til øya inntil vidare.

Opptil ti brannfly har vorte sendt ut for å kjempe mot brannen, mellom anna for å sikre viktige stadar for aboriginane. Til saman slapp dei om lag 250.000 liter vatn på brannen laurdag, men dette vil ifølgje brannvesenet berre bremse framveksten til brannen.

– Vi treng verkeleg regn, og dessverre ser det ikkje ut som vi får det på ei stund, seier James Haig i det lokale brannvesenet.

Fraser Island er kjend for å vere heimstaden til ei rekkje dingoar, lokale villhundar, og står på verdsarvlista grunna regnskogane og eit kompleks system med sanddyner som er i kontinuerleg utvikling. I tillegg har øya ein viktig plass i det lokale verdsbiletet til aboriginane, og hundretusenvis av turistar kjem til Fraser Island kvart år.

Resten av Queensland lir under mindre skogbrannar akkurat no, og også resten av Australia har hamna midt i ein ny skogbrannsesong. Australia opplevde den verste skogbrannsesongen sin nokosinne sommaren 2019-2020, då eit område på storleik med Storbritannia vart svidd av. 33 menneske og fleire milliardar dyr døydde.

