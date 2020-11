Stoltenberg: Kina deler ikkje verdiane våre

utenriks

Stoltenberg la ikkje fingrane imellom då han snakka om kvifor den kinesiske veksten blir eit hovudtema på Natos utanriksministermøte denne veka.

– Kina deler ikkje verdiane våre. Dei respekterer ikkje grunnleggjande menneskerettar og prøver å presse andre land, sa Nato-sjefen på ein pressekonferanse måndag.

– Vi må ta opp dette i fellesskap, som Nato-allierte og som likesinna land, sa han.

Samtidig gjentok Stoltenberg at Kina ikkje er Natos motstandar og at veksten i landet òg gir viktige moglegheiter for handel og for økonomien i NATO-landa.

– Men det er òg ei viktig tryggingsutfordring. Kina investerer enorme summar i nye våpen, dei kjem nærare oss frå Arktis til Afrika og ved å investere i infrastrukturen vår, sa generalsekretæren. Han la til at Nato er nøydde til å involvere seg med Kina i spørsmål om rustningskontroll og klimaendringar.

Afghanistan

Eit anna viktig tema blir nærværet til alliansen i Afghanistan, særleg i lys av at USA reduserer bidraget sitt til Nato-styrken. Det er no på rundt 11.000, og over halvparten kjem frå andre land enn USA.

– Nato-oppdraget vil halde fram i si noverande form, med ulike basar. USA er framleis innstilt på, og i stand til, å levere avgjerande støttefunksjonar som lufttransport, medisinsk hjelp, etterretning og så vidare, seier Stoltenberg.

Han understrekar at Nato jobbar parallelt med å vurdere om fredsprosessen har komme så langt at forholda ligg til rette for å gå ut av Afghanistan. Han peikar på at det er risiko forbunden med å bli og med å trekkje seg ut.

– Om vi dreg for tidleg, risikerer vi at landet igjen blir ei trygg hamn for internasjonal terrorisme. Dersom vi blir, risikerer vi eit lenger oppdrag med fornya vald. Men uansett kva vi vel, er det viktig at vi er saman om det, seier han.

Nato har vore i Afghanistan sidan kort tid etter terrorangrepa i USA 11. september 2001.

Har invitert Biden

Stoltenberg tok opp Afghanistan då han snakka med USAs påtroppande president Joe Biden nyleg, men gjer det klart at han framleis steller seg til den sitjande presidenten, Donald Trump.

– USA har ein president av gongen, så no snakkar vi med den sitjande administrasjonen. Etter 20. januar vil vi jobbe med den nye administrasjonen, seier Nato-sjefen.

Han har allereie invitert Biden til eit toppmøte i Brussel «tidleg neste år», men sa ikkje noko nærare om datoen. Det er venta at ei samling av leiarane i NATO-landa kan skje i vår.

Refleksjon

På møtet denne veka får ministrane òg presentert rapporten frå ekspertgruppa som er ein del av refleksjonsprosessen som går under namnet Nato 2030. Målet er å sjå på korleis den politiske dimensjonen i Nato kan styrkjast. Planen er at Stoltenberg skal leggje fram forslaget sitt – basert på mellom anna rapporten og fleire andre innspel – på toppmøtet neste år.

Russland militære oppbygging er ein gjengangar som også blir diskutert i videomøtet mellom utanriksministrane denne veka.

(©NPK)