Svenskar sakna i Tigray

utenriks

Svensk UD opplyste i helga at rundt 30 svenske statsborgarar var sakna, men rundt halvparten av desse har no forlate Tigray og er gjort greie for.

Framleis står det att å lokalisere rundt 15 svenske statsborgarar i den krigsherja regionen, og verken familiane eller svenske styresmakter har lukkast med å få kontakt med dei, opplyser svensk UD.

Søndag kunngjorde Etiopias statsminister Abiy Ahmed at regjeringsstyrkane i landet hadde teke kontroll over regionhovudstaden Mekele, men Tigrayfolkets frigjeringsfront (TPLF) seier at dei vil kjempe vidare.

Det er ikkje kjent om det oppheld seg norske statsborgarar i Tigray, men Utanriksdepartementet skjerpa tidlegare i månaden reiserådet for området.

– Utanriksdepartementet rår mot alle reiser til Tigray-regionen og dessutan grenseområda mellom Tigray og naboregionane Amhara og Afar, heitte det i rådet som kom 11. november.

(©NPK)