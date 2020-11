WHO: Kampen mot malaria har teke av i styrke

utenriks

Det er særleg land i Afrika som blir ramma av smitte og dødsfall som følgje av den myggborne sjukdommen, ifølgje World Malaria Report 2020 frå Verdshelseorganisasjonen (WHO).

I 2019 vart om lag 229 millionar menneske smitta av malaria på verdsbasis. Det er på same nivå som dei fire tidlegare åra.

Samtidig har dødstalet, som tidlegare har falle markant, stått stille dei to siste åra. Etter å ha falle til under 736.000 i 2000, har sjukdommen kravd omtrent 411.000 liv i 2018 og 409.000 i 2019.

– Meir målretta tiltak, nye verktøy og auka finansiering trengst for å forandre den globale sjukdomskurva og no internasjonalt vedtekne mål, seier WHO i ei fråsegn.

Ikkje berre korona som truar

I 2000 signerte afrikanske statsleiarar eit løfte om å halvere dødsfall knytt til malaria dei neste ti åra. Med løfta følgde meir pengar og ein «eineståande suksess» i åra etter, ifølgje WHO. Men sidan har finansieringa minka og talet på smitta og døde flata ut.

I tillegg har koronapandemien ført til ekstra utfordringar for dei utsette helsesystema i landa. WHO peikar på at det er «veldig sannsynleg» at fleire døyr av malaria enn talet på personar som døyr som ei direkte følgje av covid-19 i landa sør for Sahara.

Ein reduksjon på 10 prosent i malariabehandlingar i Afrika sør for Sahara kan føre til 19.000 fleire dødsfall, ifølgje WHO, medan ein reduksjon på 50 prosent kan føre til ytterlegare 100.000 dødsfall.

Helseorganisasjonen til FN seier at bortfallet av finansiering utgjer ein alvorleg trussel. I fjor vart det samla inn 3 milliardar dollar til tiltak mot malaria, men målet var på 5,6 milliardar.

Afrika ber byrda

Meir enn 90 prosent av sjukdomstilfella er i Afrika, og kontinentet stod for om lag 384.000 malariadødsfall i fjor.

Det er på tide at leiarar i Afrika og i resten av verda igjen tek tak i utfordringa med malaria, meiner generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i WHO.

– Gjennom felles innsats og forplikting kan vi oppnå felles visjon om ei verd fri for malaria, seier den tidlegare helseministeren i Etiopia.

I 2019 stod fire land for om lag halvparten av malariatilfella i verda: Nigeria (27 prosent), Kongo (12 prosent), Uganda (5 prosent) og Mosambik (4 prosent).

(©NPK)