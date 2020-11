WHO lovar å gjere alt for å finne opphavet til koronaviruset

utenriks

– Vi ønskjer å vite opphavet, og vi vil gjere alt for å få vite opphavet, sa Tedros på ein pressekonferanse måndag.

Han bad også dei som har kritisert WHO for å la Kina styre granskinga, om å slutte å «politisere» saka.

Samtidig uttrykte han uro for at dei fattigaste og mest sårbare vil hamne sist i vaksinekøen.

– Alle regjeringar ønskjer med rette å gjere det dei kan for å verne befolkninga si. Men det er no ein reell risiko for at dei fattigaste og mest sårbare vil bli trakka på når det oppstår panikk for å sikre seg vaksinar, seier han.

