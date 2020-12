14 dømde til døden i Kongo for å ha drepe rap-tvillingar

utenriks

Rapparane Max Nsena Ntumba og Perce Muamba Ntumba var tvillingar og rappestjerner i hovudstaden Kinshasa og vart drepne då dei var på veg til Matadi for å halde ein konsert i sommar.

Dei to rapparane vart slått i hel før kroppane deira vart tende på etter at dei hadde vorte skulda for å prøve å stele ein motorsykkel.

14 menn er dømde til døden for drapa, medan 9 andre vart frifunne.

Kongo har ikkje avretta nokon sidan 2003, og det er venta at dødsstraffene blir gjorde om til fengsel på livstid.

Drapa utløyste opprør i hovudstaden og i provinsen Kongo Central, der musikarane var særleg populære.

(©NPK)