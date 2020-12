Spanske kongelege feiar jul med tidlegare kong Juan Carlos i Abu Dhabi

utenriks

Gamlekongen forlét heimlandet under mystiske omstende etter sommaren då det vart innleidd ei korrupsjonssak mot han. Det gjekk to veker før kongehuset stadfesta at han hadde reist til Dei sameinte arabiske emirata.

El País melder no at den tidlegare kongen ikkje må feire jula åleine. Det skal ikkje vere planar om at han returnerer til Spania, snarare at han får besøk heimanfrå av dei to døtrene sine og nokon av barnebarna.

Ifølgje avisa er det opp til kong Felipe når faren kan komme tilbake. Det skal visstnok ikkje skje med det første.

