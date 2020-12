USA håpar å vaksinere 20 millionar før nyttår

utenriks

Enno er ingen vaksinar godkjende for bruk i USA, men dei lovande resultata frå både Pfizer og Moderna gjer at styresmaktene har håp om at mange kan vaksinerast før 2020 er over.

Ifølgje Stephen Hahn, sjef i mat- og legemiddeltilsynet FDA, er målet at opp mot 20 millionar er vaksinerte før nyttår. Det er FDA som skal godkjenne ein vaksine. Pfizer-vaksinen skal opp til behandling neste torsdag.

– Så fort ein vaksine er godkjend, vil eg vere den første som stiller meg i køen, og eg vil oppmode familien min til også å bli vaksinert, seier Hahn til Reuters.

