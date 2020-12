Bob Dylan sel heile songkatalogen sin

utenriks

Salet kan vere den største einskildhandelen for ein artist gjennom tidene. Universal melde måndag at dei har kjøpt alle songane til Dylan frå 1962 til i dag.

Dylan har fram til no hatt nærast full kontroll over katalogen, som omfattar klassikarar som «Blowin' in the Wind», «The Times, They Are A-Changin'» og «Knockin' On Heaven's Door.»

Artisten sjølv har ikkje kommentert salet.

Fleire artistar, mellom dei Stevie Nicks, Blondie, Barry Manilow og Chrissie Hynde, har gjennom det siste året gitt opp alle rettar til låtane sine i byte mot store summar pengar. Dylans katalog blir likevel rekna for å vere ein slags kronjuvel for musikkforlaga.

Dylans songskrivarkunstar gjorde at han fekk Nobelprisen i litteratur i 2016.

