utenriks

I ei felles fråsegn måndag skriv Johnson og EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen at føresetnadene for ein avtale ikkje er på plass. Dei to viser til vesentleg usemje på tre velkjende felt – like konkurransevilkår, handheving av reglane og fiskerispørsmål.

– Vi har bede sjefforhandlarane våre og delegasjonane deira om å førebu ei oversikt over sakene som står att og som skal diskuterast i eit fysisk møte i Brussel dei kommande dagane, skriv dei to.