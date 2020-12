utenriks

Andre nær tilknytte tenester kan fritakast for meirverdiavgift etter at EU-rådet måndag endra momsdirektivet i unionen.

Det blir òg opna for å bruke ein reduserte momssats for testutstyr, slik landa allereie kan gjere for vaksinar.

Regelendringa gjeld berre vaksinar som er godkjende av EU eller medlemslanda og testutstyr som oppfyller dei relevante EU-krava.

