Ghana vel ny president – håpar på endå ei fredeleg maktovertaking

utenriks

Ghana blir sett på som eit føregangsland i Afrika når det gjeld å gjennomføre fredelege og demokratiske val og maktovertakingar. For første gong nokosinne stiller dessutan eitt av dei to største partia i landet med ei kvinne som visepresidentkandidat.

På nesten 30 år har det vestafrikanske landet valt ny president og nasjonalforsamling heile sju gonger utan at det har ført til valdeleg uro. Dei to største partia i landet har akseptert valresultata, og konfliktar har vorte løyste i rettssystemet.

Presidenterfaring

Ghanesarane skal velje både ny nasjonalforsamling og president måndag. I presidentvalet har dei tolv kandidatar å velje mellom, mellom dei tre kvinner. Men det er to veteranar som blir rekna som favorittar: Sitjande president Nana Afuko-Addo (76) og forgjengaren hans John Mahama (62), som var president frå 2012 til 2017.

For å sikre at valet ikkje fører til vald og ustabilitet, signerte dei to ein symbolsk fredsavtale før helga.

– I lys av hendingar på kontinentet, og spesielt i Vest-Afrika, ser heile verda til oss for at vi skal behalde statusen vår som ei leiestjerne for demokrati, fred og stabilitet, sa presidenten i ein TV-tale søndag kveld.

Ghanas naboland, Guinea og Elfenbeinskysten, har begge vore ramma av protestar og valdelege samanstøytar i år, og fleire demonstrantar er drepne.

Svekt økonomi

Arbeidsløyse, infrastruktur, utdanning og helse har vore dei viktigaste sakene under valkampen.

Ghana har dei 20 siste åra gjort store økonomiske framsteg og er no verdas nest største kakaoprodusent. Men mange innbyggjarar lever framleis i ekstrem fattigdom med dårleg tilgang til reint vatn og elektrisitet.

Landet er hardt ramma av koronaviruset, og den økonomiske veksten er i år venta å falle til 0,9 prosent, den lågaste på tre tiår. I fjor var veksten 6,5 prosent.

Akufo-Addo har fått mykje ros for handteringa si av pandemien. I tillegg er mange veljarar nøgde med kampen hans for gratis utdanning og betring av elektrisitetsnettet.

Skuffa over korrupsjonskamp

Andre er likevel skuffa over det dei meiner er den manglande innsatsen hans mot korrupsjon. Då han vann valet for fire år sidan, var det nettopp på grunnlag av løfte om å gjere meir for å få bukt med problemet.

Då Mahama gjekk av for fire år sidan, var han sjølv skulda for korrupsjon, noko som gjer at han manglar truverd i denne saka. Han har òg vorte kritisert for dårleg dømmekraft i økonomiske spørsmål og for å ha auka statsgjelda i landet til eit nivå som ikkje er berekraftig.

Sjølv har han avfeia skuldingane og komme med ambisiøse løfte om å byggje opp infrastrukturen, skape nye arbeidsplassar og modernisere landet. Han har òg valt seg ei kvinne til visepresidentkandidat, tidlegare utdanningsminister Jane Naana Opoku-Agyemang.

(©NPK)