utenriks

Den danske regjeringa forlengjer dei noverande restriksjonane i landet til og med 28. februar. Dermed blir grensa på ti personar for private samlingar halden oppe.

Det blir òg innført nye restriksjonar i 38 kommunar, som vil gjelde frå onsdag.

– Eg veit godt at beskjedane vi kjem med i dag vil vere nedslåande for somme. Men det er viktig å hugse at vi har komme langt, på grunn av ein stor felles innsats, seier Frederiksen.

