Politico: Merkel er Europas mektigaste

Lista over dei 28 mektigaste vart kunngjorde av den anerkjende nyheitsnettstaden på eit nettarrangement måndag. Politico omtaler lista som årets «klasse» og deler lista i tre.

Dei plukkar ni personar i kvar kategori – doars, disrupters, dreamers – dei som utøvar makt, dei som røskar opp i det beståande og dei som har visjonar. Til sist blir ein samanlagtvinnar kåra, den personen Politico trur vil ha mest innverknad over politikken i året som kjem.

Stoltenberg føre Tegnell

I den visjonære kategorien kom Nato-sjef Jens Stoltenberg på andreplass i år. Politico har gitt han tittelen «reparatøren». Dei trekkjer fram innsatsen for å halde alliansen samla og refleksjonsprosessen som skal styrkje Natos politisk etter at Frankrikes president Emmanuel Macron kalla alliansen hjernedød for eit år sidan.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen leier Stoltenbergs kategori, som også inkluderer personar som Kviterusslands opposisjonsleiar Svetlana Tikhanovskaja, Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell, og fotballspelaren Marcus Rashford.

Sistnemnde har starta ein kampanje for å kjempe mot at barn går svoltne i Storbritannia og har lagt press på britiske styresmakter for å handtere ringverknadene av koronapandemien. Mellom anna fekk han regjeringa til å snu og tilby gratis lunsj til skuleelevar òg når skulane var stengde.

Ingen garantiar

Politico minte måndag om at kåringa ikkje er nokon «venleikskonkurranse» og at dei ser på innverknad, ikkje om dei likar personen eller ikkje. Forfattar J.K. Rowling vil truleg vere eit kontroversielt val for mange. Harry Potter-forfattaren er på lista i kategorien «disrupters» etter at ho kasta seg inn i debatten om transpersonar med utsegner svært mange oppfatta som transfobe.

Å vere ein del av «klassen» er heller ingen garanti for at ein vil lukkast i året som kjem.

Irske Phil Hogan var på lista i fjor, som EUs handelskommissær, med ei nøkkelrolle overfor Storbritannia etter brexit. Han fekk ein lite ærefull sorti, då han måtte trekkje seg i august etter å ha delteke på eit arrangement i heimlandet der koronareglane ikkje vart følgde.

Også Dominic Cummings fekk kraftig kritikk for brot på koronaretningslinjene. Han beheldt jobben som Boris Johnsons næraste rådgivar ei stund, men er no ute av krinsen rundt den britiske statsministeren og ute av Politicos liste. Johnson sjølv held stand og er med på lista, der han står med merkelappen «bløffmakaren».

