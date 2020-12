Ritzau: Utestader stengjer og skulebarn blir sende heim i 38 danske kommunar

utenriks

Nedstenginga gjeld frå onsdag til over nyttår, ifølgje Ritzau.

Samtidig vil skulebarn frå 4. klasse bli sende heim frå skulen. Også dei siste offentleg tilsette, som ikkje allereie har vorte sende heim eller har samfunnskritiske jobbar, må belage seg på heimekontor.

Til saman 38 ordførarar er innkalla til møte med den danske regjeringa måndag formiddag. Statsminister Mette Frederiksen har varsla ei delvis nedstenging i København, Odense, Aarhus og ei rekkje kommunar i Københavns omland.

– Vi må få betre kontroll over smitten før det blir julaftan, sa Frederiksen i ein Facebook-video søndag.

Statens Serum Institut (SSI) skreiv fredag i eit notat til Frederiksens regjering at dei ventar 4.000 daglege smittetilfelle innan jul, om smittespreiinga held fram i same omfang som no. SSI tilrår derfor ytterlegare restriksjonar.

Danmark innførte i tillegg fleire restriksjonar for å kjempe mot koronaviruset måndag, særleg innan butikkhandelen. Alle mellom 15 og 25 blir oppmoda til å la seg teste.

Søndag vart det registrert 1.745 nye smittetilfelle i landet, noko som er ny rekord. Talet på innlagde koronapasientar auka òg med 23 til 302 pasientar. 42 av dei låg då på intensiv, og 26 på respirator.

Fredag vart hovudstadsområdet for første gong løfta opp i risikonivå fire av fem nivå på covid-skalaen.

