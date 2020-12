Sør-Korea strammar koronagrepet

utenriks

Koronarestriksjonane vart søndag heva til nest høgaste nivå i Seoul-området, og dessutan i provinsane Incheon og Gyeonggi, melder nyheitsbyrået Yonhap.

Alle daglege aktivitetar, med unntak for sosiale og økonomiske aktivitetar av vital betyding, blir underlagde nye restriksjonar, opplyste helseminister Park Neunghoo.

Smittetalet oversteig 500 registrerte tilfelle i døgnet førre veke. Statsminister Chung Sye-kyun oppmodar folk til å unngå private samlingar dei neste vekene.

Måndag følgde helseministeren opp og sa at Seouls storbyområde no har vorte det han kalla ein virusrelatert krigssone.

– Hovudstadsområdet er no ein covid-19-krigssone, sa Park på eit møte der han oppmoda folk til å auke merksemda.

Dei fleste av dei nye smittetilfella er avdekte i storbyområdet der helsepersonell slit med å bremse smittespreiinga, som er kopla til ei rekkje ulike stader som restaurantar, skular, sjukehus og andre institusjonar.

Park sa at landet kan måtte gå endå eit steg vidare og auke praktiseringa av sosial avstand for å hindre blomstringa, som no ser ut til å spreie seg stadig raskare, for å hindre at den utvidar seg til å bli eit større nasjonalt utbrot og kollaps i helsevesenet.

Måndag vart det registrert 615 nye infeksjonar. Det var den 30. dagen på rad med tresifret smitteregistrering. Dei siste ti dagane har smittetalet auka med 5.300 tilfelle.

