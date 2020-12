Trumps advokat Rudy Giuliani koronasmitta

utenriks

– Rudy Giuliani, utan tvil den beste ordføraren i New York City nokosinne og som har arbeidd utrøytteleg med å avdekkje tidenes mest korrupte val i USA, har testa positivt for kinaviruset. Bli frisk snart Rudy, vi skal halde fram, skreiv Trump på Twitter søndag.

76 år gamle Giuliani var ordførar i New York City i to periodar frå 1994 til 2001. Dei siste åra har han jobba som Trumps personlege advokat.

Den siste månaden har han leidd Trumps rettslege forsøk på å få endra valresultatet etter presidentvalet 3. november. Trump meiner valet var prega av juks, og han meiner at han er den rettmessige vinnaren av valet.

I samband med det rettslege arbeidet har Giuliani reist gjennom mange delstatar dei siste vekene og dagane og delteke på ei rekkje arrangement – mange av dei utan å vere iført munnbind.

Testa positivt

– Takk til alle vennene og tilhengjarane mine for alle bønner og gode ønskjer. Eg får god hjelp og føler meg bra. Eg kjem meg raskt og er oppdatert på alt, skreiv Giuliani på Twitter nokre timar etter Trumps kunngjering.

Ifølgje New York Times og ABC vart han innlagd på eit sjukehus i Washington søndag. CNN viser til ein ikkje namngitt kjelde som stadfestar at han er lagd inn på Georgetown University Hospital.

Giuliani sjølv opplyser ikkje noko meir om tilstanden, ei heller noko om kva slags hjelp han får eller om han er på sjukehus.

Det er ikkje kjent når han testa positivt, men Trumps melding var den første stadfestinga, og den kom søndag kveld norsk tid.

Nokre timar tidlegare vart Giuliani intervjua på ei direktesending hos Fox News. Då viste han ingen teikn på å vere sjuk.

Onsdag deltok Giuliani i ei fire timar lang høyring i delstatsforsamlinga i Lansing i Michigan. Han brukte ikkje munnbind.

I Atlanta i Georgia torsdag stilte han opp utan munnbind og prata med fleire menneske som heller ikkje brukte munnbind.

Munnbind-motstand

Giulianis son Andrew skreiv søndag på Twitter at faren kvilte, fekk god hjelp og følte seg i god form. Andrew Giuliani, som jobbar i Det kvite hus, testa sjølv positivt for koronavirus i slutten av november.

Rudy Giulianis diagnose vart kjent dagen etter at Trump, som lenge tona ned alvoret av pandemien og som også ei stund gjorde narr av folk som brukte munnbind, heldt det første store folkemøtet sitt etter valet. Det skjedde framfor ei tettpakka folkemengd med tusenvis av tilhengjarar, ifølgje AFP dei fleste utan munnbind, i Georgia.

Det kvite hus' korona-koordinator Deborah Birx gav søndag uttrykk for frustrasjon over motstanden mot munnbind i USA.

– Eg høyrer folk gjentek at munnbind ikkje verkar. Dei tek feil, sa ho til NBC.

Smitte i Trumps krins

Ei rekkje personar i Trumps indre krins har fått påvist koronasmitte. Presidenten sjølv vart smitta før valet. Blant resten av dei som har hatt smitte, er førstedame Melania, sonen til paret Barron, Trumps son Donald Jr., Trumps pressesekretær, nokre av rådgivarane til presidenten, valkampleiaren hans, og dessutan fleire republikanarar i Kongressen.

Mange av dei, også Giuliani, følgde Trumps døme og oversåg ofte rådet frå helseekspertar og deltok på samlingar utan munnbind.

David Gergen, ein høgtståande rådgivar som har jobba for fire presidentadministrasjonar, påpeikar overfor CNN at medan fleire titals personar rundt Trump har fått koronavirus, skal det vere berre ein eller to personar i Joe Bidens leir som har hatt smitte.

– Den arrogante haldninga frå Trump-leiren gjer berre at risikoen for å bli smitta, aukar. Så enkelt er det, seier Gergen.

(©NPK)