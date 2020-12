Fleire svenskar må jobbe heimanfrå

utenriks

– Vi må sørgje for at alle som kan, faktisk jobbar heimanfrå, og at arbeidsgivarane tek ansvar, seier arbeidsminister Eva Nordmark til Sveriges Radio Ekot.

Den svenske regjeringa har derfor beden Arbetsmiljöverket og Folkhälsomyndigheten om å utarbeide ein rettleiar for kva som blir kravd av arbeidsgivarane når arbeidstakarar må jobbe heimanfrå. Han skal presenterast om to månader.

Nordmark seier rettleiaren vil gjere det lettare for arbeidsgivarane og i verste fall føre til at dei må betale erstatning om dei bryt med han.

