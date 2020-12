Kina og Nepal er samde – Mount Everest er no 8.849 meter høgt

utenriks

Nepal har tidlegare målt Mount Everest til 8.848 meter, medan Kina har målt fjellet til å vere 4 meter lågare.

Når har dei to nabolanda i fellesskap kome fram til at fjellet, som i Tibet er kjent som Chomolungma og i Kina som Sagarmatha, er 8.848.86 meter høgt, opplyste den kinesiske utanriksministeren Mang Yi i ei felles fråsegn med Nepal tysdag.

Begge land har sendt inspektørar frå sine respektive sider av fjellet for å måle høgda. I tillegg til usemja om høgda, har det òg vore bekymring for at fjellet kan ha krympa etter eit stort jordskjelv i Nepal i 2015.

Den tidlegare offisielle høgda vart målt første gong av ei gruppe frå India i 1954.

Fjellet er målt ei rekkje gonger sidan dette, men måla frå 1954 har vorte rekna som dei offisielle tala.

Nærare 300 klatrarar har mista livet i forsøk på å nå toppen av Mount Everest, som første gong vart klatra av den nepalske sherpaen Tenzing Norgay og Edmund Hillary frå New Zealand i 1953.