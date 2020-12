Lavrov til Tyskland for å møte AfD-toppar

utenriks

Lavrov skal ha lunsjmøte med Tino Chrupalla, som er AfDs nestleiar i parlamentarisk gruppe, tysdag. Chrupalla skal ha med seg den utanrikspolitiske talsmannen til partiet, Paul Hampel, til møtet.

AFD opplyser at besøket er svar på ein invitasjon som partiet hadde fått frå den russiske nasjonalforsamlinga tidlegare.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov omtaler Lavrovs besøk hos AfD tysdag som viktig. Han viser til at Russland har halde oppe eit vidt spenn av samband til Tyskland, som på nokre område har vore suksessfulle, og mindre suksessfulle på andre område.

Forholdet mellom Russland og Tyskland er under press. EU innførte sanksjonar mot Russland etter forgiftinga av opposisjonspolitikaren Aleksej Navalnyj. Russland har innført sanksjonar mot Tyskland og Frankrike som gjengjelding. AfD meiner at EUs sanksjonar mot Russland må fjernast, og partiet tek til orde for normalisering av Tysklands forhold til Russland.

