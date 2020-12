Medium: Biden vil ha Lloyd Austin som Pentagon-sjef

utenriks

I tillegg til Politico skriv òg New York Times, CNN og nyheitsbyrået AP at Austin har vorte tilboden jobben.

Michèle Flournoy, som var viseutanriksminister under president Barack Obamas, har lenge vorte sett på som favoritt til stillinga.

Flournoy er kjend for å stå visepresident Kamala Harris nær og har hausta kritikk for dei tette banda han har til USAs våpenindustri. Ifølgje Politico har likevel Biden vore under press til å nominere ein svart person som forsvarsminister.

Dei siste dagane har Austin, som har leidd U.S. Central Command, verka som ein av dei mest eigna kandidatane, ifølgje Politicos kjelder, sjølv om Biden òg skal ha vurdert tidlegare tryggingsminister Jeh Johnson til vervet.

Men Johnson har vorte kritisert for å ha utvida bruken av internering og rask utsending av personar då han var i Obama-administrasjonen, og for å ha godkjend hundrevis av droneangrep som ramma sivile mål. Det har derfor ført til at Austin er den føretrekte kandidaten, ifølgje Politicos kjelder.

Lang fartstid

Austin var i militæret frå 1975 og fram til han gjekk av med pensjon i 2016. Biden har kjent han minst sidan han leidde amerikanske og allierte styrkar i Irak då Biden var visepresident. 67 år gamle Austin har òg vore stasjonert i Afghanistan.

Den lange fartstida kan føre til motstand i Kongressen og frå somme i forsvarsmiljøet som er tilhengjarar av tydelege grenser mellom sivil og militær leiarskap i Pentagon.

AP skriv at han er kjend for sterk leiarskap, integritet og eit skarpt sinn. Han vil vere ein utypisk forsvarsminister, ikkje berre fordi han har hatt yrkeslivet i militæret, men òg fordi han har halde seg tilbake frå det offentlege søkjelyset. Sjølv om han har vitna i Kongressen, har han sjeldan gitt intervju og han har avvist å snakke offentleg om militæroperasjonar.

Må givast fritak

Mange tidlegare forsvarsministrar har likevel vore i militæret, men berre to av dei – George C. Marshall og Jim Mattis – kom frå ein karriere i forsvaret. Marshall tenestegjorde òg som utanriksminister.

For å bli godkjend, må Kongressen gi Austin fritak frå kravet om at tidlegare militærpersonell må ha levd som sivil i minst sju år før dei kan bli forsvarsminister.

Fritaket har berre vorte gitt to gonger, sist då Mattis vart utnemnd som president Donald Trumps første forsvarsminister. Tida hans i Trump-administrasjonen blir av somme sett på som bevis for at nyleg pensjonerte militærleiarar berre unntaksvis bør bli forsvarsministrar.

Mattis nyt stor respekt for militærekspertisen, men har fått kritikk for å omgi seg med fagmilitære, på kostnad av sivile med eit anna perspektiv.

Mattis gjekk i 2018 av i protest mot Syria-politikken til Trump.

