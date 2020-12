Sverige innfører grense på åtte personar for sosiale samankomstar

utenriks

– Jula er ei tid der ein vil vere saman, og jula er ei tid for nærleik. Men i år kan ikkje jula bli som vanleg, seier Löfven.

Statsministeren legg til grunn at smittesituasjonen i landet ikkje blir betre, og at signala frå fleire stadar i landet er urovekkjande.

Löfven understrekar at alle no har eit felles ansvar for å halde smittespreiinga nede. Svenskane blir oppmoda til å feire jul med ein mindre krins menneske, til ikkje å møte nye folk og helst til å treffe andre menneske utandørs.

– For alle, og eg meiner verkeleg alle, gjeld sunn fornuft, stor varsemd, og eige ansvar, seier han.

Det er òg innført nye nasjonale forskrifter i Sverige.

– Dei nye forskriftene inneber at du er nøydd til å følgje dei. Du skal halde avstand, og du skal bli heime om du blir sjuk, seier sosialminister Lena Hallengren.

Ho ber vidare folk innstendig om å følgje smittevernreglane.

– Akkurat i år er det viktigare enn nokosinne å vise omsyn til medmenneska sine, seier ho.

297.732 personar fått påvist koronasmitte i Sverige, som hittil har registrert 7.200 koronarelaterte dødsfall, 133 av dei det siste døgnet. Det svarer til 70 dødsfall per 100.000 innbyggjarar, medan Noreg til samanlikning har seks.

(©NPK)