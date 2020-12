Uber sel sjølvkøyrande-satsing

utenriks

Som ein del av salet, investerer Uber òg drygt 3,5 milliardar kroner i Aurora. Aurora får samtidig tilgang til Uber-plattforma som ein strategisk partnar.

Ubers medgrunnleggjar Travis Kalanick arbeidde for at selskapet skulle utvikle eigen teknologi for sjølvkøyrande bilar då han var toppsjef, og han henta inn utviklaren Anthony Levandowski frå Googles robotbilprosjekt som leiar for prosjektet.

Levandowski vart seinare tiltalt for å ha stole forretningsløyndommar. Etter ein lang prosess i retten, vart Levandowski sparka og Uber måtte forplikte seg til å ikkje nytte seg av Google-teknologi.

Ubers sjølvkøyrande bil var i mars 2018 ansvarleg for den einaste dødsulykka med ein robotbil til no. Uber-sjef Dara Khosrowski, som tok over i 2017, har kutta i fleire av Ubers satsingar for å spare pengar, men hadde til no spart utviklinga av robotbilane.

Selskapet har vorte hardt ramma av koronapandemien og enda med eit underskot på 9,6 milliardar kroner førre kvartal.

(©NPK)