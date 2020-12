100 millionar til vallokala i Indonesia medan pandemien går føre seg

utenriks

Indonesia er med sine nesten 270 millionar innbyggjarar, verdas fjerde mest folkerike land og dei tredje største demokratia i verda. Valet skulle eigentleg ha vorte halde i september, men vart utsett på grunn av auka koronasmitte.

Smitterisikoen er framleis stor, åtvarar ekspertar og analytikarar.

– Eg er redd for at mange fleire menneske kjem til å bli smitta og døyr etter valet, seier Siti Zuhro. Ho er politisk analytikar ved Indonesian Institute of Sciences (Lipi).

Nesten 2,7 millionar valmedarbeidarar er utstasjonerte. Veljarar som ligg på sjukehus med covid-19-smitte, får stemme frå sjukesenga.

Hundrevis av politikarar kjempar om dei 270 verva som står på val, blant dei regionale guvernørar, distriktsleiarar og ordførarar, inkludert president Joko Widodos eldste son.

Minst fem kandidatar som står til val, er døde så langt, og over 1.000 valmedarbeidarar har vorte smitta før valdagen.

Indonesia har over 580.000 stadfesta smittetilfelle sidan pandemien starta, og 18.000 koronarelaterte dødsfall.

Smitten kan komme til å skyte i vêret og overstige 1 million tilfelle etter valdagen, åtvarar Hermawan Saputra i Indonesian Public Health Experts' Association (Akmi).

Vallokala blir venta å stengje midt på dagen lokal tid onsdag, eller ved 7-tida onsdag morgon norsk tid.

(©NPK)