15 millionar koronatilfelle i USA

utenriks

Det viser ei oversikt frå Johns Hopkins-universitetet.

The Guardian skriv at det vart registrert over 15.000 koronarelaterte dødsfall i USA den siste veka, medan det ifølgje Reuters-tal vart registrerte nye daglege smittetoppar i mellom anna Arizona, Alabama og Ohio.

26 delstatar har nyleg innført restriksjonar og tiltak for å demme opp for koronasmitten.

USA har til no registrert 293.398 koronarelaterte dødsfall, noko som svarer til 88 per 100.000 innbyggjarar. Noreg har til samanlikning seks.

