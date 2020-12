utenriks

Ifølgje Robert Koch Institute er det påvist 20.815 nye smittetilfelle i Tyskland dei siste 24 timane.

Over 1,2 millionar har til no fått påvist smitte i Tyskland, og for 20.161 av dei har det enda med døden.

Tyskland har no 24 koronadødsfall per 100.000 innbyggjarar, fire gonger så mange som Noreg, som har seks.

Statsminister Angela Merkel tok onsdag til orde for strengare smitteverntiltak.

(©NPK)