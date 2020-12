Boeing 737 Max er tilbake i lufta

utenriks

Eit ombygd 737 Max-fly tok av frå São Paulo og flaug til Porto Alegre på flyselskapet Gols rute 4104.

Den amerikanske flygiganten Boeing håpar no å kunne leggje bak seg krisa selskapet hamna i etter dei to flyulykkene i 2018 og 2019. 346 menneskeliv gjekk tapt i dei to ulykkene.

Dei fleste passasjerane ensa ikkje talet på flynasen då dei gjekk om bord, og Gol gjorde ikkje noko stort nummer ut av at turen var den første for flymodellens sidan 2019, ifølgje AFPs reporter på flyet.

– Godt å vite, sa ein passasjerar då reporteren fortalde at han ville bli blant dei første til å reise med flyet sidan det vart sett på bakken.

– Om det er her, må jo det bety at det er trygt, heldt mannen fram.

Flymodellen vart sett på bakken etter dei to fatale ulykkene, som seinare viste seg å komme av ei programvare som fekk flya til å vende brått nedover under bratt oppstigning. Selskapet vart i ein granskingsrapport skulda for å ha sett profitt føre tryggleik.

