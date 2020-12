Canadiske helsestyresmakter godkjenner Pfizer-vaksinen

utenriks

Vaksinen er allereie teken i bruk i Storbritannia, og ei godkjenning i USA og EU blir venta å komme på plass om kort tid.

Health Canada opplyser om godkjenninga i ei pressemelding onsdag.

Canada skal denne månaden få 249.000 dosar av vaksinen. Innan mars skal landet ha fått 4 millionar dosar. Totalt har regjeringa i landet kjøpt inn 20 millionar dosar og har opsjon på ytterlegare 56 millionar.

To dosar per person er naudsynt for at vaksinen skal vere effektiv. Canada vurderer òg tre andre vaksinekandidatar, mellom anna frå legemiddelselskapet Moderna.

(©NPK)