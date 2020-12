Forskar: Koronavaksine gir Russland gyllen moglegheit

utenriks

Allereie 5. desember var Russland i gang med å massevaksinere befolkninga med vaksinen Sputnik V. Tre dagar seinare følgde britane etter med Pfizer-vaksinen.

Men Russland kan likevel skryte av at dei var først.

Gyllen moglegheit

Det gir landet og president Vladimir Putin ei gyllen moglegheit til å styrkje posisjonen sin internasjonalt, meiner analytikar Tatjana Stanovaja.

– Det er ein måte for Putin å bevise at Russland har evne til å utvikle komplisert teknologi og vere blant forskingseliten i verda, seier Stanovaja.

Ho er grunnleggjar av den russiske tankesmia R. Politik, som spesialiserer seg på russisk politikk.

– Putin vil vise at Russland er leiande når det gjeld å handtere pandemien, og at landet har lykkast betre enn andre rike land, legg ho til.

Nasjonal stoltheit

Sidan kollapsen til Sovjetunionen for tretti år sidan har Russland slite med å finne ei nisje å hevde seg i på verdsarenaen.

Det gjeld òg farmasøytindustrien. Landet har likevel gått i gang med eit program for å erstatte utanlandsprodusert medisin med eigenproduserte alternativ.

Sputnik V-vaksinen er ein av dei første heilrussiske vaksinane som har vorte utvikla dei siste åra. Den kan bli eit viktig symbol for nasjonal stoltheit, meiner tidlegare Moskva-ambassadør Jean de Gliniasty i Frankrike, som no jobbar i Det franske instituttet for internasjonale og strategiske tema (IRIS).

– Den symboliserer Russlands tilbakekomst til den farmasøytiske toppligaen, seier han til AFP.

Han trur Russland no vil bruke vaksinen til å sikre seg makt og innverknad internasjonalt.

Namnet på vaksinen, Sputnik V, er heller ikkje tilfeldig valt. Den er kalla opp etter den første satellitten i verda, som vart skoten ut i verdsrommet i 1957 og sikra Sovjetunionen ei lita leiing i romkappløpet mot rivalen USA.

Fryktar manglande kontrollar

Russland har samtidig understreka at dei har vore opne for samarbeid med vestlege land. Mellom anna har dei foreslått partnarskap med britiske AstraZeneca og Universitetet i Oxford, som saman står bak éin av dei andre verdsleiande vaksinekandidatane.

Men forslaget har så langt vorte avvist. I staden er det tradisjonelle allierte, som India, Venezuela og Kviterussland, som har vore opne for partnarskap og samarbeid om å teste vaksinen. Andre allierte har så langt bestilt ein 1,2 milliardar dosar av Sputnik V.

Ønsket om å vinne vaksinekappløpet kan likevel komme til å koste Russland dyrt, trur Tatjana Stanovaja. Fleire forskarar har åtvara om at vaksinen kan ha vorte hasteutvikla og ikkje gått gjennom tilstrekkelege testar og kontrollar.

– For å hauste dei geopolitiske fruktene, er Russland avhengige av å ha eit vellykka produkt, seier ho.

Produsenten sjølv understrekar at vaksinen er 95 prosent effektiv, noko som er samanliknbart med vaksinane frå Pfizer og Moderna, ifølgje BBC.

Produksjonsproblem

Trass i milliardbestillinga har russiske styresmakter òg varsla at dei berre vil rekke å produsere rundt to millionar dosar før året er omme, langt under det som er nødvendig for å vaksinere den russiske befolkninga på 145 millionar.

Putin anerkjende produksjonsutfordringane i oktober. Sidan då har Russland inngått ein avtale med den indiske farmasøytgruppa Hetero, som etter planen skal produsere om lag 100 millionar Sputnik V-dosar i året.

Russland håpar vaksinen òg vil bidra til å avgrense dei økonomiske skadeeffektane av koronapandemien. Medan europeiske land i haust og vinter har skjerpa tiltaka og innført nye rundar med nedstengingar, har Russland prioritert å halde hjula i gang.

Men smittetala har skote i vêret, og landet er no det fjerde hardast ramma i verda, etter USA, India og Brasil. 2,5 millionar russarar, rundt 1,7 prosent av befolkninga, har testa positivt for korona.

Men så langt er det berre meldt om 44.159 dødsfall, viser tal frå Worldometers.

