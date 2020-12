Johnson har komme til Brussel

utenriks

Johnson flaug inn frå London og vart observert då han kom bustaden til den britiske ambassadøren i Brussel.

Den britiske statsministeren skal diskutere forhandlingane om forholdet mellom EU og Storbritannia etter brexit under ein middag med von der Leyen.

Det er ikkje venta at dei skal gå inn i nokon detaljerte diskusjon eller forhandling om ei løysing.

Frå forhandlarane har dei fått ei liste over dei vanskelegaste spørsmåla som står att, og håpet er at dei kan avklare om det er grunn til å halde fram samtalane. Det er lagt opp til at von der Leyen kan orientere EU-leiarane på eit toppmøte torsdag.

Nokre timar før avreise sa Johnson at det framleis var mogleg å oppnå ein god avtale med EU.

Samtalane har køyrt seg fast på tre område som har vore utfordrande heilt frå starten: konkurransereglar, fiskeri og handheving av ein eventuell avtale.

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår. Kor store endringar det inneber for handelen, avheng i stor grad av om partane blir samde om ein handelsavtale eller ikkje.

(©NPK)