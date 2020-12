utenriks

Sør-Koreas utanriksminister Kang Kyung-wha sa i helga at det er vanskeleg å tru på Nord-Koreas påstandar om at dei ikkje har hatt noko virusutbrot. Ho la til at Nord-Korea ikkje har svart på Sør-Koreas førespurnad om samarbeid for å handtere pandemien.

– Hennar omsynslause bemerkninger gjer tydeleg at ho er innstilt på å gjere forholdet mellom Nord-Korea og Sør-Korea endå kjøligare, seier Kim Yo-jong i ei fråsegn gitt att av statleg medium.

(©NPK)