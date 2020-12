Over 80 millionar fordrivne frå heimane sine

utenriks

– Vi passerer no ein ny dyster milepæl, seier Filippo Grandi, FNs høgkommissær for flyktningar.

Ved starten av året var talet på fordrivne 79,5 millionar. Blant desse var det 45,7 millionar internt fordrivne, 29,6 millionar på flukt utanfor heimlandet og 4,2 millionar asylsøkjarar.

No ser det ut til at talet har auka ytterlegare. Sjølv om FN har oppmoda til global våpenkvile under koronapandemien, har krigar og konfliktar mellom anna i Syria, Jemen, Kongo og Mosambik drive nye menneske på flukt.

