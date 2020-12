Polen: Semje med Tyskland om EU-budsjett

utenriks

Meldinga er så langt ikkje stadfesta i Berlin.

– Ei semje har vorte nådd av Warszawa-Berlin-Budapest-triangelet, seier Polens visestatsminister Jaroslaw Gowin. Det er Tyskland som for tida presidentskapet i EU.

Polen og Ungarn har truga med å blokkere EU-budsjettet, som gjeld for dei neste sju åra, etter at eit fleirtal i EU-parlamentet røysta for at støtta til land som ikkje oppfyller rettsstatskrav kan kuttast.

Langtidsbudsjettet er knytt til EUs atterreisingsfond, som skal få økonomien på fote igjen etter koronakrisa. Håpet har vore å få det naudsynte samrøystes vedtaket når EUs stats- og regjeringssjefar samlar seg til toppmøte torsdag og fredag.

Fleire polakkar har uttrykt frykt for at budsjettkaoset kan vere starten på ein konflikt som kan leie fram mot ein «polexit» frå EU. Polens konservative regjering har avvist at dei vil forlate EU. Men den harde tonen mot EU og trusselen om å blokkere EU-budsjettet har skapt bekymring.

(©NPK)