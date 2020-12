Stadig fleire israelarar lever i fattigdom

utenriks

Talet på fattige har skote i vêret under koronapandemien, og det same har den offisielle arbeidsløysa, som no har passert 20 prosent.

Delen hushald der medlemmene lever under fattigdomsgrensa, har auka frå 20,1 prosent til 29,3 prosent i 2020, går det fram av ein rapport frå organisasjonen Latet.

Rundt 850.000 israelske familiar manglar ifølgje rapporten tilfredsstillande buforhold, nok mat, helsetilbod og skulegang, ein auke på 268.000 sidan før pandemien ramma landet.

Israels turistindustri har nesten stansa heilt opp under pandemien, og tusenvis av bedrifter har måtta stengje for godt.

Dei folkevalde og regjeringa kranglar samtidig om budsjettet, noko som har resultert i store kutt i sosiale ytingar.

