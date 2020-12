Storbritannia med allergiåtvaring for Pfizer-vaksinen

utenriks

Åtvaringa kjem etter at to tilsette i helsevesenet NHS, som var blant dei første som vart vaksinerte i landet, fekk allergiske reaksjonar og måtte få behandling.

Begge har hatt allergiske reaksjonar tidlegare, og dei er no i ferd med å friskne til.

Det britiske legemiddelverket MHRA rår no til at folk «med betydelege erfaringar med allergiske reaksjonar ikkje får denne vaksinen», for å vere føre var. Dette gjeld folk som har reagert på medisinar, mat eller vaksinar tidlegare, ifølgje MHRA.

